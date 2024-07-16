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SHOT: в Южном федеральном округе люди остались без электричества

Один из энергоблоков Ростовской АЭС приостановил работу из-за неполадок на турбогенераторе, в результате чего часть населения Южного федерального округа осталась без электричества, сообщает SHOT .

На отсутствие электроэнергии жалуются жители Ростовской области, Краснодарского края, Калмыкии и Крыма.

Отмечается, что энергоблок был отключен из-за срабатывания защиты генератора. На время восстановительных работ ввели ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт. Позже объем ограничений снизили на 500 МВт.

При этом безопасная эксплуатация Ростовской АЭС не нарушена, а радиационный фон в норме.