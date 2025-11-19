Под Белгородом взорвался газ в частном доме, есть пострадавшие
Фото - © МЧС Белгородской области
В Алексеевке Белгородской области 19 ноября произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из частных домов на улице Маяковской. В результате происшествия дом разрушился полностью, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Белгородской области.
Предварительно известно, что происшествие случилось в 13:56. Из-за взрыва дом разрушился полностью, также пострадала крыша и фасад частного дома, стоящего по соседству.
Предварительно, есть пострадавшие. На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части №16.
Обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.
