Под Белгородом банда подростков жестко избила детского тренера по боксу

В Белгородской области группа подростков избила детского тренера по боксу, который заступился за своих учеников. Пострадавший мужчина может потерять зрение, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Волоконовском районе в 30 км от границы с Украиной. Эдуард Солошенко приехал из Курской области в белгородский райцентр пару лет назад и устроился детским тренером. Вместе с партнером они решили построить зал для бокса в Волоконовке.

Пару дней назад воспитанники пожаловались тренеру на банду местных подростков. Боксер поехал поговорить с несовершеннолетними, однако они вырубили мужчину битой и сильно избили. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. От полученных травм Эдуард может потерять зрение.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. В настоящее время все участники банды на свободе.

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