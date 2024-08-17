В Новосибирске мужчина молотком избил 18-летнего парня в цветочном магазине

В Новосибирске мужчина с молотком напал на парня за отказ в рукопожатии

В Новосибирске в одном из цветочных киосков мужчина обиделся на 18-летнего парня продавщицы, который отказался здороваться с ним за руку, вооружился молотком и набросился на него, сообщает Telegram-канал SHOT .

Инцидент в цветочном киоске зафиксировали камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах слышно, как мужчина спрашивает у девушки-флориста, кем приходится ей парень, который ел в это время бутерброд. Посетитель торговой точки протянул 18-летнему парню руку для приветствия, но получил отказ — юноша устно поздоровался и пояснил, что не может пожать руку, так как ест.

Мужчине не понравилось поведение парня, он начал его оскорблять и хватать за руки. Юноша дал отпор обидчику и выгнал его из бутика, сопровождая действия бранными словами. Через какое-то время житель Новосибирска вернулся в цветочный, но уже с молотком в руках. Он набросился на парня и начал его избивать.

Прервать драку смогли вошедшие в магазин покупатели, среди которых был мужчина. Злоумышленник сбежал с места преступления, а пострадавший парень обратился за помощью в полицию.