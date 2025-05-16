Почувствовал сильную боль: житель Уфы сломал пенис во время секса

Житель Уфы попал в больницу со сломанным во время секса пенисом

Житель Уфы во время полового акта почувствовал сильную боль в паху. Оказалось, что он сломал пенис, сообщает «Осторожно, новости».

31-летнему мужчине пришлось вызывать скорую помощь. Его госпитализировали в 21-ю городскую больницу.

Уфимец пожаловался на сильную боль в паху, отек и гематому в области пениса и мошонки, которые он заработал во время секса. Урологи больницы удивились увиденному, ведь с подобными случаями они сталкиваются крайне редко.

В итоге пациенту провели операцию. Мужчине помогала целая бригада урологов. После выписки из больницы уфимцу предстоит реабилитация, которая продлится не менее 6 месяцев.

Ранее съемку порно в Санкт-Петербурге срочно прервали из-за гниения пениса актера. Он сделал себе инъекцию для увеличения полового органа, которая и привела к болезни.