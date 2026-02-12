сегодня в 20:10

Почти миллион домов остались без электричества из-за урагана «Нильс»

Разрушительный ураган «Нильс» бушует в Европе. Из-за стихии почти миллион домов лишились электричества, сообщает РЕН ТВ .

Ураган обрушился на Испанию, Португалию и Францию. Сейчас в этих странах объявлены красные уровни погодной опасности. Стихия уже унесла жизнь одного человека.

Ветер дует со скоростью 100 миль в час. Ураган вырывает деревья с корнем. Помимо прочего, идут сильные ливни, из-за которых образуются наводнения.

Например, во Франции ураган бушует в 31 городе. Из-за него закрыты школы, отменены поезда. Власти ограничивают скорость движения транспорта.

Между тем Москву и область 12 февраля накрыл снегопад. Всего до вечера прогнозируется выпадение от 3 до 6 мм осадков, прирост снега — до 6 см.

