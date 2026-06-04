Василец призвал власти честно объяснить ситуацию с топливом

Общественный деятель Дмитрий Василец призвал власти открыто информировать граждан о ситуации с топливом, чтобы предотвратить панику и ажиотажный спрос.

Дмитрий Василец заявил, что в России достаточно топлива, а возникающие сложности носят временный характер. По его словам, проблемы с логистикой в Крыму планируется устранить в ближайшее время.

«В России топлива хватает. С учетом некоторых проблем с логистикой в Крыму в ближайшее время ситуацию выровняют без каких-либо проблем. Но на фоне информационной кампании и разгона паники многие начинают закупать топливо в неадекватных количествах. Поэтому людям нужно рассказать ситуацию максимально так, как она есть», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

Василец отметил, что распространение недостоверной информации усиливает напряженность и искусственно подогревает спрос на бензин. Он считает, что прозрачное разъяснение текущего положения поможет избежать фейков и стабилизировать ситуацию на рынке.

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