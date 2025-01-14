Почти 700 человек разыскивают собаку, брошенную в подмосковной электричке

Свыше 700 человек разыскивают напуганную собаку, которую неизвестные бросили с пеленками и кормом в вагоне подмосковной электрички, сообщает Baza .

Той-терьер был замечен утром 11 января в вагоне электрички Сергиев Посад — Москва. На сиденье рядом с собакой стояли пакеты с дорогим кормом и пеленками. При этом само животное лежало и грелось у радиатора отопления.

Неравнодушный пассажир попытался взять собаку на руки, однако она чуть не укусила мужчину за палец. Он выложил видео с брошенным той-терьером в соцсети, после чего начались поиски. В электричке собаки уже не было.

Волонтеры расклеили объявления по пути следования поезда, а также спрашивали о собаке у машинистов, полицейских на Ярославском вокзале, начальника станции Лось, кондукторов, однако никто ее не видел. В настоящее время поиски брошенного питомца продолжаются.