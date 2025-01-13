Хозяин бросил напуганную чихуахуа в подмосковной электричке

Инцидент произошел утром 11 января. На опубликованных кадрах видно, как на сидениях стоят пакеты с с пеленками и собачьим кормом, а чихуахуа лежит на полу в углу и трясется от холода.

Автор видео не предпринял мер по спасению брошенного питомца, поэтому в настоящее время собаку разыскивают по всем вокзалам и электричкам. Сообщить о местонахождении собаки можно с помощью чата поиска.

Ранее 70-летней жительнице Москвы отрезало палец, когда она пыталась спасти собаку в лифте, в котором резко закрылась дверь.