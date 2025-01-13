Москвичка потеряла палец, пытаясь спасти собаку в лифте

сегодня в 18:36

70-летней жительнице Москвы отрезало палец, когда она пыталась спасти собаку в лифте, где резко закрылась дверь, сообщает Baza .

Инцидент произошел 12 января. Москвичка Ирина отправилась на прогулку с собакой. Женщина вошла в лифт, а дверь стала внезапно закрываться. При этом часть поводка осталась на лестничной площадке.

Ирина держала собаку в руках, пытаясь оттянуть поводок от шеи животного. В это время лифт поехал вниз, а поводок потянуло наверх.

В мгновение веревка натянулась так сильно, что срезала Ирине фалангу пальца. Женщине потребовалась госпитализация.

Жизни москвички ничего не угрожает, однако спасти палец врачи не смогли.

Ранее школьник лишился части пальца во время урока труда в Петербурге. Ему дали задание распилить доску.