«Почта России» предупредила о мошенничестве с SMS

«Почта России» в своем Telegram-канале предупредила, что ее сотрудники никогда не запрашивают у граждан коды из SMS. В госкомпании заявили, что этим занимаются только мошенники.

В «Почте России» напомнили, что если человеку звонят якобы от имени компании и просят сообщить код из СМС, то это признак того, что разговор ведется с мошенниками. Обычно злоумышленники просят сказать код якобы для оформления доставки или реестра, отметили в АО.

Кроме того, на днях МВД предупредило россиян о возрождении мошеннической схемы «Мамонт». Раньше схема была классической — злоумышленники крали деньги жертвы, заставляя ее регистрироваться на фишинговом сайте для якобы оформления доставки или покупки. Новая же схема не требует ввода личной информации, а предлагает установить приложение «сервиса объявлений», чтобы совершить «безопасную сделку».

О том, как защитить себя от мошенников в Сети, подробнее читайте в статье РИАМО.

