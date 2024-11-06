Длинный пароль со случайными комбинациями: как защитить себя от мошенников в Сети

Один из важных этапов защиты от взлома — это создание сложного и уникального пароля для каждого сервиса, которым человек пользуется в Сети, сообщили РИАМО в пресс-службах «Почты Mail» и «Лаборатории Касперского».

Многие пользователи используют одинаковые пароли для нескольких ресурсов. В случае взлома одного из аккаунтов мошенники тогда могут получить доступ к аккаунтам и в других сервисах.

«Зачастую пользователи идут по легкому пути: придумывают простые комбинации, используют одни и те же учетные данные для разных сервисов. Но результаты такого подхода могут оказаться весьма плачевными. Недавно команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала 193 млн паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнете. Оказалось, почти половину из них злоумышленники смогут подобрать менее чем за минуту», — сказал руководитель Kaspersky GReAT в РФ Дмитрий Галов.

Уникальный и сложный пароль

Россиянам посоветовали придумывать надежные пароли. Такой пароль должен быть длинным, то есть состоять не менее чем из 12-16 символов (это затруднит для злоумышленников процесс взлома), сложным (комбинации из несвязных букв, включая заглавные и строчные, цифр и спецсимволов), уникальным для каждого аккаунта (при взломе одного сервиса другие останутся защищенными).

По результатам проведенного компаниями исследования, большинство опрошенных россиян используют всего 2-3 пароля для авторизации в сервисах, причем некоторые комбинации похожи друг на друга.

При этом следует избегать очевидных фраз и комбинаций. Так, не стоит использовать даты рождения, имена питомцев или общепринятые пароли, такие как 123456, password или qwerty. Эти шаблонные сочетания злоумышленники могут легко подобрать.

Создавайте случайные наборы символов. Один из эффективных способов создать надежный пароль — использовать несвязные комбинации. Например, «zz6M36Man%b&L». Такие варианты однозначно сложнее подобрать, хотя и не так просто запомнить.

По результатам исследования, почти половина опрошенных (42%) придумывают несвязные наборы символов — букв, цифр и знаков. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что это хорошая цифровая привычка.

Генераторы и менеджеры паролей

Для придумывания паролей можно использовать генераторы и менеджеры паролей. Есть онлайн-генераторы, которые могут помочь создать безопасную комбинацию. Часто они предлагают настроить параметры, такие как длина и используемые символы.

С учетом необходимости запоминать множество паролей рекомендуется использовать менеджер паролей. Эти программы могут безопасно хранить пароли и автоматически вводить их на сайтах (и помогать создавать надежные комбинации). В выборе таких программ лучше обращать внимание на решения, разработанные надежными, проверенными компаниями.

13% опрошенных рассказали, что используют менеджер паролей, почти половина (42%) придумывают пароли самостоятельно — когда речь идет о несвязных наборах символов. При этом 38% для хранения паролей записывают их на бумаге.

Двухфакторная аутентификация

Еще для надежности необходимо подключать аутентификацию в два этапа (2FA), если это возможно. Это добавляет дополнительный уровень защиты, требуя ввести код, который человек получает на мобильном устройстве, наряду с паролем.

Только 18% опрошенных поделились, что используют двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где это возможно.

«В наше время вопрос защиты данных приобретает все большую значимость, особенно на фоне увеличения числа киберугроз. Внедрение двухфакторной аутентификации является одним из способов усиления безопасности аккаунта. Этот метод легко настраивается и обеспечивает высокую степень защиты данных для пользователей», — отметила руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail» Ксения Кокорева.

Защита личных данных и финансовых активов начинается с простого, но важного шага — создания надежного пароля. Проще говоря, это первая линия защиты от киберугроз.