Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что Таганрог атаковали 6 дальнобойных баллистических ракет ATACMS американского производства. Проект также не согласился с информацией ряда СМИ, что ростовский город атаковали дронами-камикадзе или украинскими ракетами — по его информации, обстрел велся исключительно ATACMS. Минобороны РФ пока не комментировало атаку на Таганрог.

По данным ресурса, в результате атаки удалось избежать повреждений инфраструктуры, пострадали только стоящие на парковке машины. Пуск ракет осуществлялся со стороны Запорожской области, время подлета — менее 2 минут, говорится в публикации.

«Никаких противокорабельных ракет „Нептун“, никаких БЛА-камикадзе, ни уж тем более дронов-ракет „Пекло“, которые на днях представили на т. н. Украине, в этом ударе не было», — полагает «Рыбарь» с аудиторией более 1,3 миллиона подписчиков.

Ранее Mash утверждал, что Таганрог и Брянск могли атаковать новейшими реактивными ракетами-дронами «Пекло». SHOT также допускал, что по ростовскому городу ударили украинскими ракетами-дронами «Паляница».

