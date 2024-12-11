Таганрог атаковали не ATACMS, а украинские ракеты-дроны «Паляница» — SHOT
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Таганрог в Ростовской области обстреляли, предварительно, ракетами-дронами «Паляница» («Паляныця») украинского производства, утверждает SHOT. Ранее Baza заявляла, что ростовский город могли атаковать американскими баллистическими ракетами ATACMS.
Украинская «Паляныця» может поражать цели на расстоянии 750 километров и развивать скорость до 900 км/ч. Боевая часть ракеты-дрона достигает 30-50 килограммов, утверждает издание.
Таганрог атаковали примерно в 04:20. В результате удара в городе повреждено промышленное предприятие и уничтожено 14 автомобилей, заявлял временно исполняющий обязанности ростовского губернатора Юрий Слюсарь.
Информации о наличии пострадавших пока не поступало.
В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Киев якобы начал серийное производство «Паляныц».