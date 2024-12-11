Таганрог, предварительно, атаковали баллистическими ракетами ATACMS

сегодня в 10:17

Город Таганрог Ростовской области, по предварительной информации, подвергся атаке дальнобойных американских ракет ATACMS, сообщают Baza и военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале . Официально эти данные пока не подтверждены.

Таганрог обстреляли примерно в 04:20. Предварительно, по региону выпустили несколько ATACMS.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что утром 11 декабря Таганрог атаковали ракетами. Однако врио губернатора не уточнял, какими именно ракетами обстреляли город.

Слюсарь говорил, что в результате ракетного обстрела повреждено промышленное предприятие и уничтожены 14 автомобилей. Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.

Минобороны РФ пока не комментировало заявления о возможном обстреле Таганрога ракетами ATACMS.