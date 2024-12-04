Украина утверждает, что начала серийное производство ракет-дронов «Паляныця»

сегодня в 15:40

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в стране запустили в серийное производство ракету-дрон «Паляныця» («Паляница»). По словам главы Минобороны, это «яркий пример» того, как государство и бизнес работают бок о бок для достижения общих целей, сообщает РБК со ссылкой на колонку Умерова в местном издании «Левый берег».

«Новый стартап реализовал проект ракеты „Паляница“, которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны», — написал глава украинского оборонного ведомства.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял о «первом и успешном» боевом испытании ракеты-дрона «Паляныця». Характеристики этого оружия официально не разглашались, но украинский лидер утверждал, что оно «намного быстрее и мощнее» имеющихся у Киева дальнобойных беспилотников.

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала условие для отправки немецких войск на Украину.

