Таганрог и Брянск могли атаковать новейшими реактивными ракетами-дронами «Пекло»

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Украинские войска могли атаковать Брянск и Таганрог новейшими реактивными ракетами-дронами «Пекло», каждый из которых стоит по 1 миллиону долларов. Атака, прошедшая нынешней ночью, оказалась одной из самых массированных за последнее время, сообщает Mash .

Обломки предполагаемых ракет-дронов «Пекло» нашли и отправили на экспертизу. В ходе их изучения станет известно, каким именно оружием атаковали Брянскую и Ростовскую области.

В ходе нынешнего удара по Таганрогу и Брянску украинские силы использовали ракету «Нептун», дрон-камикадзе PD-1 и ракету-дрон «Паляница», утверждает издание. По данным журналистов, армия Украины хотела атаковать брянскую нефтебазу и таганрогский научно-технический комплекс.

Ранее Baza писала, что Таганрог могли атаковать американскими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь SHOT заявлял, что ростовский город, вероятно, обстреляли украинскими ракетами-дронами «Паляница».