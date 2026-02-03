«По рофлу принес, нормально?»: школьник в Москве угрожал одноклассникам оружием

Столичный ученик принес в школу травмат и угрожал им одноклассникам

Ученик столичной школы №2000, расположенной на Кантемировской улице, заявился на уроки с травматическим пистолетом, которым начал угрожать одноклассникам, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

Шестиклассник не забыл похвастаться своим поступком в общем чате с учениками.

«Ну че, по рофлу принес, нормально?» — пишет он.

Мальчик пронес оружие в школу, а потом начал целиться в одноклассников. Учителя оперативно вызвали правоохранителей, те изъяли травмат.

Родители утверждают, что ученик с 1 класса срывает уроки, вступает в конфликты с детьми и учителями. При этом мать школьника утверждает, что ее ребенок стал объектом травли, хотя его одноклассники это отрицают.

Ранее подросток напал на гимназию №16 в Уфе с пластиковым пневматическим автоматом. Их него он стрелял в учителя истории и своих одноклассников. В результате произошедшего преподаватель пострадал. Неадеквата задержали.

