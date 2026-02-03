МВД: напавший на гимназию в Уфе стрелял из пневмата и взорвал петарду

Ворвавшийся в гимназию № 16 Уфы с пластиковым пневматическим автоматом девятиклассник открыл огонь по учителю и 3 своим одноклассникам, а затем взорвал петарду, сообщает пресс-служба управления МВД России по Республике Башкортостан.

Нападение на учебное заведение произошло около 11:00 по местному времени — там шел 3-й урок. На место оперативно прибыли полицейские, росгвардейцы и сотрудники других экстренных служб. Стрелок был задержан.

Как заявил глава республики Радий Хабиров, в результате произошедшего пострадавших нет.

Ранее было опубликовано видео из школы, снятое в момент нападения. На кадрах видно, что ученики забаррикадировались в кабинете, а к зданию гимназии подъезжает реанимобиль.

