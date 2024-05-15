По делу кадровика Минобороны Кузнецова прошли обыски

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Силовики провели обыски по делу Кузнецова в Москве и Краснодарском крае

Проведены многодневные обыски в рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам», — указано в сообщении агентства.

Уточняется, что следователи работали в Москве и в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Кузнецов мог незаконно получить в собственность дом стоимостью свыше 30 млн рублей в Краснодаре, оформленный на его супругу, от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.

Это была взятка за содействие в получении подрядов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.