По базе боевиков в Мали нанесли ответный удар

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По данным канала, авиаудар был нанесен по занятому боевиками городу Тинхаватин в Мали в ответ на нападение на бойцов ЧВК «Вагнер».

«Как пишут военные ТГ-каналы, база туарегов полностью уничтожена. Также ликвидировано около 40 террористов, которые пытались уехать оттуда на грузовике», — указано в сообщении.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке правительственных войск вступили в неравный бой с туарегами и террористами в Мали.

Потери россиян могли составить до 40 человек погибшими. Два военных до сих пор находятся в плену.