Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с существенными потерями при противостоянии с туарегами и террористами в Мали. Бывший военный переводчик в Африке Андрей Есипов рассказал, почему такое боеспособное подразделение потерпело поражение, сообщает Общественное Телевидение России .

С 22 по 27 июля подразделение штурмовиков под командованием Сергея Шевченко с позывным «Пруд» вело бои с местными сепаратистами — туарегами. Операция проводилась совместно с вооруженными силами Мали. Столкновения проходили в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин и оказались неравными, поскольку противник «вагнеровцев» имел численное преимущество.

Один из вертолетов, который должен был поддерживать российских бойцов с воздуха, был сбит. Второй успешно завершил свою миссию. Ситуация становилась все более напряженной, и «Пруд» решил направиться к своим боевым товарищам, которые продвигались к очагу конфликта. На тот момент командир уже успел получить два ранения. Как сообщается в официальном заявлении «музыкантов», Шевченко погиб в бою.

Бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в Мали на основании договора с местными властями, которым они оказывают поддержку.

«Здесь где-то фактор внезапности, в пустыне не сильно укроешься, где-то, возможно, и предательство со стороны так называемых союзников. Вот этот момент я бы не стал сбрасывать со счетов, потому что, очевидно, где-то была утечка информации про движение колонны», — предположил Есипов, рассуждая о причинах разбития колонны «вагнеровцев».

Сразу после сообщений о гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали появилась информация о роли Главного управления разведки Украины в их уничтожении. Представитель ГУР Андрей Юсов утверждал, что туареги получили сведения, которые помогли им реализовать успешную операцию. Он добавил, что действия Украины соответствуют международному праву, однако ситуация в Мали является «чувствительной» темой. Именно по этой причине Юсов воздержался от предоставления конкретных деталей.