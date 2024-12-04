Пнули ногой в голову: кубинцу проломили череп у ресторана в центре Москвы

Инцидент произошел на Никольской улице. В ходе драки мужчина нанес иностранцу удар по лицу, а затем пнул ногой в голову, после чего кубинец потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали в столичную больницу. Медики диагностировали у иностранного гражданина открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, перелом челюсти и другие тяжелые травмы.

Правоохранительные органы задержали нападавшего, которым оказался 30-летний житель Московской области.

Ранее в Марокко толпа таксистов напала на российского дипломата и его супругу. Пару избили после того, как услышали их разговор на русском языке.