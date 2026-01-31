сегодня в 18:28

Площадь пожара в сауне, где погибли пять подростков, достигла 70 «квадратов»

В Прокопьевске Кемеровской области сотрудники МЧС РФ тушат частную сауну, в которой погибли пять подростков. На момент публикации заметки площадь пожара составляла 70 квадратных метров, сообщили в чрезвычайном ведомстве .

На месте пожара работают 38 спасателей, которые задействовали в ликвидации горения 12 единиц спецтехники.

Предварительная площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Спасатели делают все возможное, чтобы потушить пламя как можно скорее.

Ранее сообщалось, что группа подростков праздновала в сауне день рождения. В момент, когда начался пожар, не все несовершеннолетние нашли выход из здания. В итоге пять человек погибли, одной девушке удалось спастись.

