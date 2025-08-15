сегодня в 17:15

Площадь пожара рядом с домом Киркорова в Красногорске составила 600 «квадратов»

Сотрудники МЧС тушат пожар на площади 600 квадратных метров в частном строящемся доме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Горят кровля и мансарда. Информации о пострадавших пока нет.

В тушении задействованы 20 человек. Также привлекли четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Красногорске горит частный дом — из крыши шел черный дым. Он находится по соседству от особняка Киркорова, однако вряд ли перекинется на него, заявила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.