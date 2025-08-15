Дом Киркорова находится по соседству с полыхающим зданием в Живописной бухте

сегодня в 16:47

Представитель Киркорова: пожар в Красногорске не перейдет на дом певца

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что пожар вряд ли перекинется на дом артиста в подмосковном Красногорске. Возгорание происходит в соседнем здании, сообщает « Осторожно, Москва ».

«Соседний дом горит. Не перекинется огонь», — отметила пресс-секретарь Киркорова.

Частный двухэтажный дом загорелся на берегу Живописной бухты Москвы-реки. У него из крыши шел черный дым.

Дом расположен сразу за МКАД. Формально он находится на территории Подмосковья.