Дом Киркорова находится по соседству с полыхающим зданием в Живописной бухте
Представитель Киркорова: пожар в Красногорске не перейдет на дом певца
Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что пожар вряд ли перекинется на дом артиста в подмосковном Красногорске. Возгорание происходит в соседнем здании, сообщает «Осторожно, Москва».
«Соседний дом горит. Не перекинется огонь», — отметила пресс-секретарь Киркорова.
Частный двухэтажный дом загорелся на берегу Живописной бухты Москвы-реки. У него из крыши шел черный дым.
Дом расположен сразу за МКАД. Формально он находится на территории Подмосковья.