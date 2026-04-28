сегодня в 14:11

Площадь пожара на стройке в Москве достигла 1500 квадратных метров

Площадь пожара на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы достигла 1500 квадратных метров. Огонь стремительно распространяется по зданию, сообщает Telegram-канал «112» .

К тушению крупного пожара подключили вертолет Московского авиацентра, который сбрасывает воду на очаги возгорания. На место также прибыл пожарный поезд.

В составе спецпоезда — 4 тонны воды и 122 тонны пенообразователя. Пена особенно эффективна при тушении строящихся объектов, где много горючих материалов.

Дополнительные силы позволяют надеяться на локализацию огня. Всего в тушении пожара задействованы более 40 единиц техники и свыше 130 человек личного состава.

На момент публикации заметки известно, что в результате пожара погибли уже семь человек. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

