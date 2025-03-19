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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 1,7 тысячи квадратных метров

Площадь возгорания, которое произошло на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае, увеличилась до 1,7 тыс. «квадратов», сообщает Оперштаб региона.

Прошедшей ночью нефтебаза загорелась в станице Кавказской. Это произошло из-за обломков сбитых дронов. Поврежден трубопровод.

Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием. Огонь наблюдается внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы, работающие на месте ЧП, держат ситуацию под контролем.

На тушении возгорания на нефтебазе задействованы 179 человек, 54 единицы техники. Пострадавших в результате пожара нет.