ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край

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Нефтебаза загорелась в станице Кавказской на Кубани из-за сбитых БПЛА

Нефтебаза загорелась в станице Кавказской в Краснодарском крае из-за обломков сбитых БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, поврежден трубопровод между топливными резервуарами нефтехранилища.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар тушат 105 спасателей при помощи 45 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Работа предприятия приостановлена, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о воздушной атаке ВСУ на Краснодарский край. Также ночью в среду беспилотник был сбит в Тульской области, там обошлось без последствий.