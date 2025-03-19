Губернатор Тульской области сообщил о сбитом БПЛА

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Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью ночью в среду, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Миляев. Он не привел деталей отражения воздушной атаки и тип сбитой цели ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало об успешном отражении атак ВСУ во вторник на приграничье в Белгородской области.