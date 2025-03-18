В преддверии запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, Киев попытался создать негативный фон, осуществив атаку на территорию России. Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку вклинения в западную часть Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье, сообщает Минобороны РФ.

В течение дня противник осуществил пять атак. В общей сложности в провокации участвовало до 200 военных и 29 единиц военной техники, включая пять танков, 16 боевых бронемашин и три инженерные машины.

Действия российских подразделений, прикрывающих государственную границу, а также огонь артиллерии и применение FPV-дронов позволили успешно отразить все атаки. Пересечение государственной границы РФ не произошло, уточнили в ведомстве.

Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин и три инженерные машины. Оставшиеся силы ВСУ были рассеяны, поэтому противник отказался от дальнейших атак.

В ответ на выявленные места скопления личного состава и военной техники ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области было нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией. Применялись также ракеты «Искандер», РСЗО «Торнадо-С» и тяжелые огнеметные системы. Противнику были нанесены значительные потери.

Таким образом, провокация киевского режима была успешно сорвана накануне высокоуровневых российско-американских переговоров.