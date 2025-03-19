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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась до 3750 кв м

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края выросла до 3750 кв. м. Для тушения пожара привлекли дополнительные силы, сообщает пресс-служба Оперштаба региона.

Огонь охватил резервуар, из которого обнаружили утечку нефтепродуктов. Пожар тушат на 3 объектах — резервуар, запорную арматуру и горящие нефтепродукты вокруг резервуара.

Чтобы справиться с мощным возгоранием, привлекли дополнительные силы. Задействованы 276 человек и 105 единиц техники. В том числе привлекли 2 пожарных поезда.

Прошедшей ночью нефтебаза загорелась в станице Кавказской. Это произошло из-за обломков сбитых дронов. Поврежден трубопровод.