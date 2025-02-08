Площадь пожара на электрозаводе в Москве выросла до 300 кв м

По данным экстренных служб, площадь пожара в здании Электрозавода увеличилась до 300 «квадратов», сообщает ТАСС .

Из охваченного огнем корпуса эвакуировали 120 человек, еще 90 удалось спасти. При этом троих госпитализировали с отравлением угарным газом.

Кроме того, в Сети оказался список тех, кто, предварительно, пострадал при пожаре. В нем 10 фамилий.

Ранее появилось видео, снятое внутри охваченного пламенем Электрозавода. В здании пропало электричество, единственный источник света внутри — открытое горение.