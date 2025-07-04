Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Балашихе

Военные следователи совместно с представителями администрации провели проверку иностранных граждан, находящихся на территории городского округа Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жалобы граждан, постоянно проступающие во все силовые подразделения, привели к профилактическим мероприятиям для улучшения благосостояния граждан», — сказал руководитель военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Балашихинскому гарнизону, полковник юстиции Юрий Зимонин.

При определении мигрантов, находящихся на территории России незаконно, будут составлены административные протоколы, а нарушителей выдворят из страны. При наличии нарушений Уголовного кодекса — последует уголовная ответственность.

Также на рассмотрении находится вопрос о закрытии помещения молильного дома, который является незаконным, так как он не оформлен в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации.

В ходе рейда проверили более 300 человек. Гражданам России вручили повестки в военкомат для уточнения данных воинского учета, иностранных граждан доставили в подразделение МВД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.