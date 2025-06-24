Площадь лесного пожара у Атамановки в Забайкалье достигла 4,5 тыс га
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Лесной пожар у поселка Атамановка в Забайкальском крае бушует уже пятые сутки. Его площадь возросла до 4,5 тыс. га, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сотрудники ведомства продолжают борьбу с пламенем. Они пытаются не допустить распространения огня на дачные кооперативы, детские лагеря и объекты экономики.
С пожаром борются 250 человек. Они применяют в тушении 65 единиц техники, в том числе самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.
Обстановка в районе происшествия остается стабильной. Жилому массиву ничего не угрожает.
Ранее в Рослесхозе заявили, что пожары весной охватили в России почти 3 млн га леса. Так, например, Забайкальский край сильно горел в апреле.