сегодня в 17:59

Площадь лесного пожара у Атамановки в Забайкалье достигла 4,5 тыс га

Лесной пожар у поселка Атамановка в Забайкальском крае бушует уже пятые сутки. Его площадь возросла до 4,5 тыс. га, сообщает пресс-служба МЧС России .

Сотрудники ведомства продолжают борьбу с пламенем. Они пытаются не допустить распространения огня на дачные кооперативы, детские лагеря и объекты экономики.

С пожаром борются 250 человек. Они применяют в тушении 65 единиц техники, в том числе самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.

Обстановка в районе происшествия остается стабильной. Жилому массиву ничего не угрожает.

Ранее в Рослесхозе заявили, что пожары весной охватили в России почти 3 млн га леса. Так, например, Забайкальский край сильно горел в апреле.