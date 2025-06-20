Рослесхоз: пожары весной охватили в России почти 3 млн га леса

Весной пожары в России затронули практически 3 млн га лесов. В апреле сильно горел Забайкальский край, рассказал газете «Известия» глава Рослесхоза Иван Советников на ПМЭФ-2025.

В плане цифр не очень хорошие данные. Площадь, пораженная огнем, составила практически 3 млн гектар. Это, прежде всего, беглые низовые пожары.

Весной 2025 года пожары были на большей площади, чем в предыдущем. 98% пришлось на три района Забайкалья и два района Бурятии.

Конечные цифры по площади получат только в 2026 году. Затем в местах, где были пожары, восстановят лес.

Советников отметил, что в Читинском районе находятся труднодоступные территории. Там мало городов, сел, дорог, отсутствует деловой лес. Возгорания шли по редколесью, поэтому площадь и оказалась столь большой.