Плюс одна фобия: арматура пронзила машину и ягодицы пассажирки на Камчатке

На Камчатке металлический штырь пронзил машину и пассажирку

На Камчатке автомобиль наехал на металлический штырь, а тот прошел сквозь корпус машины и вонзился в ягодицы пассажирки, сообщает Mash .

Инцидент произошел на улице Пономарева в районе дома № 31 в Петропавловске-Камчатском. Муж с женой ехали на автомобиле Toyota Corolla Axio, когда внезапно иномарка на большой скорости наехала на металлическую арматуру.

Штырь пробил днище машины и вонзился в пассажирское кресло. Там сидела 47-летняя супруга водителя. Арматура пронзила ее ягодицы.

Женщину экстренно госпитализировали. Ей понадобилась операция.

