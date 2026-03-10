Страшная авария в Тыве: авто сбило лошадь и влетело в иномарку, погибли трое

сегодня в 19:05

В дорожной аварии с лошадью в Тыве погибли 3 человека

В Улуг-Хемском районе в Тыве произошло смертельное ДТП, машина сбила лошадь, а потом столкнулась с другим авто, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по республике.

Авария случилась 10 марта в 19:50 на 890 км федеральной трассы Р-257 «Енисей».

Предварительно, водитель за рулем Honda Stepwgn сбил лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. Из-за ДТП от тяжести полученных травм на месте скончались три человека.

Также шесть человек доставлены в больницу, в числе которых трое детей.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства смертельного инцидента устанавливаются.

