Страшная авария в Тыве: авто сбило лошадь и влетело в иномарку, погибли трое
В дорожной аварии с лошадью в Тыве погибли 3 человека
В Улуг-Хемском районе в Тыве произошло смертельное ДТП, машина сбила лошадь, а потом столкнулась с другим авто, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по республике.
Авария случилась 10 марта в 19:50 на 890 км федеральной трассы Р-257 «Енисей».
Предварительно, водитель за рулем Honda Stepwgn сбил лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. Из-за ДТП от тяжести полученных травм на месте скончались три человека.
Также шесть человек доставлены в больницу, в числе которых трое детей.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства смертельного инцидента устанавливаются.
