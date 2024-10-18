Пленный боевик сознался, кого из ВСУ «берегут» генералы

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Пленный Колесников: под Красноармейском можно отступать только некоторым бойцам

Сдавшийся военный 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников заявил, что под Красноармейском (украинское название — Покровск) позволяют отступать только некоторым бойцам ВСУ. В их числе, по словам пленного, командиры, сообщает ТАСС .

Колесников сложил оружие в окрестностях села Первомайского на красноармейском направлении. По словам сдавшегося боевика, отступление конкретно украинских командиров на этом участке фронта — рядовая практика.

«Часть людей, отдельные, отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — признался мужчина.

Ранее Колесников говорил, что замкомандира одной из рот ВСУ и его помощник расстреливали российских военных, которые попали к ним в плен.