Пять на одного: деревья упали на новое авто на востоке Москвы

сегодня в 16:56

5 деревьев упали на новый автомобиль на востоке Москвы

В Измайловском проезде в Москве ветер повалил на одну машину сразу пять деревьев, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Владелица купила авто всего три месяца назад», — поделились очевидцы.

На фото с места ЧП показано, как несколько вырванных с корнем деревьев лежат на красном авто.

Снегопад и порывистый ветер накрыли Подмосковье и столицу еще ночью. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Непогода сохранится до конца суток.

