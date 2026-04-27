Пять на одного: деревья упали на новое авто на востоке Москвы
Фото - © Телеграмм-канал «Осторожно, Москва»
В Измайловском проезде в Москве ветер повалил на одну машину сразу пять деревьев, сообщает «Осторожно, Москва».
«Владелица купила авто всего три месяца назад», — поделились очевидцы.
На фото с места ЧП показано, как несколько вырванных с корнем деревьев лежат на красном авто.
Снегопад и порывистый ветер накрыли Подмосковье и столицу еще ночью. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Непогода сохранится до конца суток.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.