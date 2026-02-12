Пять мирных жителей ранены после ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Дроны ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате ранены пятеро мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Беспилотник ударил по легковушке в Грайворонском округе в селе Головчино. Один мужчина получил осколочные ранения рук и ног, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Его госпитализировали в больницу Белгорода.

Мужчине оказывается вся необходимая помощь. Легковушка в результате удара была полностью уничтожена огнем. Также выбиты окна частного дома и надворной постройки.

Еще один мужчина пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой. Машина повреждена.

Другой беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Бочковка — Нечаевка. Пострадала супружеская пара. У них минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую помощь, они отправлены на амбулаторное лечение.

Также в Краснояружскую ЦРБ обратился житель, раненый накануне при атаке дрона на поселок Красная Яруга. Ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Ранее в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Погиб мирный житель.

