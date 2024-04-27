Пять человек пострадали под Белгородом из-за падения дрона ВСУ

Пять мирных жителей, в том числе один подросток, пострадали в Шебекинском районе в селе Вознесеновка при падении дрона-камикадзе ВСУ на дорогу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

После падения дрона произошла детонация, которая повредила три автомобиля. 17-летняя девочка доставлена в детскую областную больницу с осколочными ранениями спины и руки. Она находится в состоянии средней тяжести.

В тяжелом состоянии с осколочным ранением головы в больницу поступил водитель одного из автомобилей. Также в медучреждение доставлены раненая в плечо и спину женщина и мужчина с осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость.

Еще один пострадавший во время падения дрона находился возле автомобиля. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у него контузию уха. Пострадавшему оказали помощь и отправили лечиться домой.

«Все пострадавшие в больницах находятся под наблюдением специалистов, всем оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков.

Ранее частный дом пострадал после падения сбитого беспилотника в селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области. В результате инцидента была повреждена кровля дома и выбиты окна.