Губернатор рассказал о последствиях падения сбитого БПЛА под Белгородом
Гладков: жилой дом пострадал под Белгородом в результате падения обломков дрона
Частный дом пострадал после падения сбитого беспилотника в селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
В результате инцидента была повреждена кровля дома и выбиты окна. На месте работают оперативные службы.
«Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв. м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован», — пояснил Гладков.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотника. Еще один дрон сбили в Воронежской области.