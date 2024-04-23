Губернатор рассказал о последствиях падения сбитого БПЛА под Белгородом

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Гладков: жилой дом пострадал под Белгородом в результате падения обломков дрона

Частный дом пострадал после падения сбитого беспилотника в селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

В результате инцидента была повреждена кровля дома и выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

«Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв. м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован», — пояснил Гладков.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотника. Еще один дрон сбили в Воронежской области.