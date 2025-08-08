Пять человек попали в больницу после обрыва «канатки» в Нальчике

Пять человек были госпитализированы после обрыва канатной дороги в Нальчике. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает РБК со ссылкой на пресс службу Минздрава КБР.

Людей с серьезными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу. Ранее сообщалось, что всего в результате происшествия пострадали минимум 10 человек.

8 августа люди упали с 4-7 метров с канатной дороги в Нальчике. Погибших нет. «Канатка» вела на гору Малая Кизиловка, где находится ресторан.

Между тем СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по данному факту. На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.