Люди упали вниз: стало известно о пострадавших при обрыве «канатки» в Нальчике

сегодня в 18:22

«112»: минимум 10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

По меньшей мере 10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, утверждает «112» . Там оборвались тросы фуникулера, в результате чего люди упали вниз прямо в креслах.

Происшествие случилось в 17:45 по местному времени.

Точное количество пострадавших выясняется. Информации о наличии погибших пока не поступало.

На месте происшествия работают врачи, полицейские и спасатели. Прочие подробности случившегося выясняются.

