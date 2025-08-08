Люди упали вниз: стало известно о пострадавших при обрыве «канатки» в Нальчике
«112»: минимум 10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
По меньшей мере 10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, утверждает «112». Там оборвались тросы фуникулера, в результате чего люди упали вниз прямо в креслах.
Происшествие случилось в 17:45 по местному времени.
Точное количество пострадавших выясняется. Информации о наличии погибших пока не поступало.
На месте происшествия работают врачи, полицейские и спасатели. Прочие подробности случившегося выясняются.
