Оборванный ветром провод ЛЭП стал причиной смерти ребенка

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Трагедия в Свердловской области: пятилетний ребенок погиб от удара током

В посёлке Вьюжный пятилетний мальчик погиб от поражения электрическим током, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По предварительным данным, сильный ветер оборвал провод линии электропередач, который упал на ребёнка в тот момент, когда он катался на велосипеде по улице Луговая.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.