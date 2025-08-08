сегодня в 18:13

Канатно-кресельная дорога оборвалась в Нальчике в КБР, есть пострадавшие

Канатно-кресельная дорога оборвалась в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике. Инцидент произошел в 17:45 в курортной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выехали сотрудники ведомства. Также туда направили представителей остальных служб.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Информацию выясняют.

