Пять человек получили травмы при взрыве газа в Ингушетии
В Ингушетии в частном доме взорвалась газовоздушная смесь, есть пострадавшие
Фото - © Медиасток.рф
В поселке Сагопши в Ингушетии из-за взрыва газа травмы получили пять местных жителей. Среди пострадавших оказался один ребенок, сообщает Telegram-канал «112».
По данным МЧС РФ по Республике Ингушетия, происшествие случилось в доме № 33 по улице Орджоникидзе в селении Сагопши, где сдетонировала газовоздушная смесь.
В результате этого взрыва пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Всех травмированных людей госпитализировали в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.