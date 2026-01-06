Пять человек получили травмы при взрыве газа в Ингушетии

В Ингушетии в частном доме взорвалась газовоздушная смесь, есть пострадавшие

В поселке Сагопши в Ингушетии из-за взрыва газа травмы получили пять местных жителей. Среди пострадавших оказался один ребенок, сообщает Telegram-канал «112» .

По данным МЧС РФ по Республике Ингушетия, происшествие случилось в доме № 33 по улице Орджоникидзе в селении Сагопши, где сдетонировала газовоздушная смесь.

В результате этого взрыва пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Всех травмированных людей госпитализировали в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

