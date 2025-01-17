Пьяный житель Подольска избил фельдшера скорой
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Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования дела об избиении женщины-фельдшера в подмосковном Подольске, сообщили в Информационном центре СК России.
Как стало известно, фельдшера бригады скорой помощи избил пьяный мужчина. Остановить его удалось водителю спецтранспорта и свидетелям произошедшего.
У медика диагностировали травму живота и другие телесные повреждения. Сейчас женщина проходит амбулаторное лечение.
По факту нападения на фельдшера в ГСУ СК России по Подмосковью завели уголовное дело. У и. о. руководителя областного управления Следкома Ярослава Яковлева Александром Бастрыкиным затребован доклад о ходе и результатах расследования.
Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.
Ранее в Свердловской области пьяный дебошир разбил девушке-фельдшеру голову медицинским чемоданом. Ее пришлось госпитализировать.