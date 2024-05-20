Пьяный водитель протаранил припаркованные машины в Пушкинском округе
В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа произошло ДТП. При задержании водитель, который протаранил другую машину, вел себя неадекватно, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
20 мая около музыкальной школы в Ивантеевке произошло ДТП. Водитель 1982 года рождения, управляя машиной марки Nissan, протаранил припаркованные у обочины автомобили, в том числе Hummer.
Как сообщает издание «360», один из очевидцев видел, что неадекватный водитель наехал на прохожих. Пострадал ли кто-то в результате ДТП, не сообщается.
Сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные протоколы в отношении нарушителя.
Ранее в столице автомобиль насмерть сбил человека, передвигающегося на моноколесе. Авария произошла вечером 19 мая на Ленинградском проспекте.